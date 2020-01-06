بعد مقتل سليماني.. الآلية المعدة لخروج القوات الأجنبية من العراق

وكالات(صدى):

أوضح الناطق باسم الجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، تفاصيل الآلية المُعدة لخروج القوات الأجنبية من البلاد، بعد ما وصفه بأنه “انحراف”، في إشارة إلى الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة.

وفي تصريحات له قال: إن “القرار الذي صوت عليه مجلس النواب والآلية التي عدتها الحكومة تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية وقضايا الدعم الجوي”، مُضيفا أن “قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة”.

وأثارت الضربة الجوية الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الجمعة الماضي، في ردود فعل غاضبة بالعراق، وسط مطالب برحيل القوات الأجنبية من البلاد.