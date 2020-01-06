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غموض حول مصير صالح الشهري مع الهلال

غموض حول مصير صالح الشهري مع الهلال
طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس نادي الرائد فهد المطوع، اليوم الاثنين، عن غموض حول مصير المهاجم صالح الشهري المعار إلى نادي الهلال.

وأكد فهد المطوع، أنه لم يصل أي طلب رسمي من قبل ‎الهلال، لشراء المدة المتبقية من عقد ” الشهري ” ، مضيفًا: ” حينما يصلنا خطاب رسمي يتعلق بشراء أو تجديد عقد إعارته حينها سيكون لكل حادث حديث ” .

وكان صالح الشهري، قد خرج من الرائد معارًا إلى الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي، بينما من المقرر أن تنتهي مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7758 ] نشر منذ 34 دقيقة

مع كل الأحترام والتقدير للكل *****!!!
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وبكل صراحة صالح الشهري ** مهاجم عادي ولا فيه أي ميزة *** (رأي خاص و شخصي) ***

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