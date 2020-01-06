غموض حول مصير صالح الشهري مع الهلال
كشف رئيس نادي الرائد فهد المطوع، اليوم الاثنين، عن غموض حول مصير المهاجم صالح الشهري المعار إلى نادي الهلال.
وأكد فهد المطوع، أنه لم يصل أي طلب رسمي من قبل الهلال، لشراء المدة المتبقية من عقد ” الشهري ” ، مضيفًا: ” حينما يصلنا خطاب رسمي يتعلق بشراء أو تجديد عقد إعارته حينها سيكون لكل حادث حديث ” .
وكان صالح الشهري، قد خرج من الرائد معارًا إلى الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي، بينما من المقرر أن تنتهي مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.
رااايق[ عدد التعليقات: 7758 ] نشر منذ 34 دقيقة
مع كل الأحترام والتقدير للكل *****!!!
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وبكل صراحة صالح الشهري ** مهاجم عادي ولا فيه أي ميزة *** (رأي خاص و شخصي) ***