غموض حول مصير صالح الشهري مع الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس نادي الرائد فهد المطوع، اليوم الاثنين، عن غموض حول مصير المهاجم صالح الشهري المعار إلى نادي الهلال.

وأكد فهد المطوع، أنه لم يصل أي طلب رسمي من قبل ‎الهلال، لشراء المدة المتبقية من عقد ” الشهري ” ، مضيفًا: ” حينما يصلنا خطاب رسمي يتعلق بشراء أو تجديد عقد إعارته حينها سيكون لكل حادث حديث ” .

وكان صالح الشهري، قد خرج من الرائد معارًا إلى الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي، بينما من المقرر أن تنتهي مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.