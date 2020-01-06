أبرزها الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة.. أهم الفروق بين الإقامة المميزة والرخصة

علي القحطاني(صدى):

وضح مركز خدمات الإقامة المميزة عبر الصفحة الرسمية بتويتر ، الفرق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة .

وقال المركز ، إن الإقامة المميزة تتميز بأنها لا ترتبط بصاحب عمل ، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً ، ويمكن التقديم على الإقامة المميزة السنوية والدائمة ن كما يحق له امتلاك العقارات بأنواعها باسمه الشخصي ، ويحق له ايضاً امتلاك وسائل نقل خاصة ، والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والأنتقال بينها بحرية .

وأضاف البرنامج ، أما رخصة الإقامة ، فمرتبطة بصاحب العمل وتأشيرة السفر تشترط بموافقته ، تٌجدد سنوياً للمؤسسات والشركات أما الأفراد سنتين ، ولا يحق له التملك إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من وزارة الداخلية ، كما يحق له تسجيل سيارتين فقط ، ولا يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويٌشترط موافقة صاحب العمل عند نقل الخدمة إلا في حالات محددة .