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  3. أبرزها الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة.. أهم الفروق بين الإقامة المميزة والرخصة

أبرزها الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة.. أهم الفروق بين الإقامة المميزة والرخصة

أبرزها الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة.. أهم الفروق بين الإقامة المميزة والرخصة
علي القحطاني(صدى):

وضح مركز خدمات الإقامة المميزة عبر الصفحة الرسمية بتويتر ، الفرق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة .

وقال المركز ، إن الإقامة المميزة تتميز بأنها لا ترتبط بصاحب عمل ، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً ، ويمكن التقديم على الإقامة المميزة السنوية والدائمة ن كما يحق له امتلاك العقارات بأنواعها باسمه الشخصي ، ويحق له ايضاً امتلاك وسائل نقل خاصة ، والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والأنتقال بينها بحرية .

وأضاف البرنامج ، أما رخصة الإقامة ، فمرتبطة بصاحب العمل وتأشيرة السفر تشترط بموافقته ، تٌجدد سنوياً للمؤسسات والشركات أما الأفراد سنتين ، ولا يحق له التملك إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من وزارة الداخلية ، كما يحق له تسجيل سيارتين فقط ، ولا يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويٌشترط موافقة صاحب العمل عند نقل الخدمة إلا في حالات محددة .


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