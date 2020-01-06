ماعليك فعله إذا تغير لون إطار سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر الإطارات أحد أهم الأجزاء الرئيسية التي تساعد السيارة في عملية سيرها،كما أنها تعد أبرز عوامل الأمان والسلامة في السيارات لمساعدتها في عملية الكبح.

والإطارات مثل أي جزء في السيارة تمتلك عمر افتراضي لا يجب أن تتخطاه حتى لا تعرض سلامة السيارة والركاب للخطر، إلا أن الإطارات من أكثر الأجزاء المعرضة للتلف السريع بسبب احتكاكها المباشر مع البيئة الخارجية، ومن أبرز العوامل التي تتسبب في تلفها هي الأشعة فوق البنفسجية وغازات الأوزون!

ووفقاً لخبراء السيارات فإن الأشعة الضارة الصادرة من الأوزون من أخطر العوامل التي تؤثر على الإطار وتؤدي إلى تآكله وتفقده صلابته وقوته، لذا تضيف الشركات المصنعة للإطارات إلى المكونات التي تصنع منها الإطار مادة كيميائية تسمى “أسود الكربون” تعمل على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية حيث يمتصها ويحولها إلى حرارة عادية.

يذكر أن مادة “أسود الكربون” هي المسببة لظهور الإطارات باللون الأسود، لكن مع مرور الوقت تفقد هذه المادة الكيميائية خواصها ولونها، لذلك يتحول الإطار من اللون الأسود إلى الرمادي، وهو من مؤشرات انتهاء عمر الإطار الافتراضي وتعرضه للتلف.

وحذر الخبراء من استخدام الإطارات عند تغير لونها، حيث تكون عرضة إلى التلف أثناء القيادة وهو ما يشكل خطورة على حياة راكبي السيارة والسيارات الأخرى بالطريق.