بالفيديو.. تشييع جثمان الراحل نجيب الزامل في الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

شيعت أسرة وأقارب وأصدقاء المفكر السعودي الراحل، نجيب الزامل، جثمانه اليوم الاثنين، عقب صلاة الجنازة علىه بجانب معتمرين وزوار ورواد للمسجد الحرام .

ونشر الإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي، صورة لصحن المطاف في المسجد الحرام وقد اكتظ بالناس، وكتب معلقا ”وفاءً للنبيل الذي لم يستثن أحدا بعبارته الشهيرة ” ياحبي لكم ” ، محبّون قدموا من خارج مكة المكرمة للصلاة على نجيب الزامل فجرا في المسجد الحرام . (الصورة الآن)“.

وكان توفي الزامل فجر يوم السبت الماضي خلال وجوده مع عائلته في ماليزيا، متأثرا بمعاناته مع مرض الكلى، قبل أن يتم نقله جوا إلى المملكة عبر مطار جدة القريب من مكة المكرمة.