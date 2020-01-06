زوج أحلام يتغزل بها ويطالبها بألا تخسر المزيد من وزنها

أميرة خالد(صدى):

ظهر فيديو جديد للفنانة أحلام وزوجها خلال تقضيتهما إجازة في قرية ميجيف الجبلية الفرنسية..

وظهر زوج أحلام في الفيديوهات وهو يغازلها بقوله : شو هل رشاقة والجمال” وطلب منها ألا تخسر أي كيلوغرام إضافي في العام 2020 متمنياً لها تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

وكانت أثارت أحلام ضجة مؤخرا حول حقيقة خسارتها للوزن، وهو ما أكده زوجها بهذا الطلب.