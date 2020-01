زوج أحلام يتغزل بها ويطالبها بألا تخسر المزيد من وزنها

View this post on Instagram

الله لايحرمني منك ولا يفرقنا ويحفظ لنا عيالنا واحلا اجازه وطاقه ايجابيه الحمد لله كل عام وانت روحي وقلبي وعمري وصديقي @mubarakalhajri_q @4fd #احبك شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها دايم ❤️