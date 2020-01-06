د. التويجري يصدر قراريّ تكليف في صحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراريّ تكليف وتمديد تكليف شملت الادارة المساعدة للشؤون الهندسية ، و مستشفى الملك خالد بالمجمعة .

وتفصيلا تم تكليف المهندس عبد الله بن سعيد الغامدي مساعداً للمدير العام للشؤون الهندسية .

كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني مديراً لمستشفى الملك خالد بالمجمعة ، وذلك بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .