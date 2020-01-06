وافد يغتصب أم وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة

أبوظبي(صدى):

اغتصب وافد من الجنسية الآسيوية سيدة وابنتها وهما من ذوي الاحتياجات الخاصى برأس الخيمة في الإمارات.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد بحق المتهم، موضحة أن المشتبه به في الثلاثينيات من عمره، وجعل الضحية الصغيرة حامل بطريقة غير قانونية خارج إطار الزواج.

وتبين من التحقيقات أن المشتبه به أساء جنسيا للأم وابنتها، وأثناء استجوابه من قبل الشرطة اعترف بأنه كان يتابع حركات الأم داخل وخارج منزلها، ثم لحق بها ذات مرة واغتصبها ثم اغتصب ابنتها في وقت لاحق عدة مرات.

واعتقد الجاني أن الضحيتين تعانيان من اضطرابات عقلية وليستا على دراية بأن ما حصل لهما هو اعتداء جنسي.