محافظ حفرالباطن يجتمع بفريق حساب صوت الشرقية الإخباري في مكتبه بمقر المحافظة

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, فريق حساب صوت الشرقية الإخباري يتقدمهم ممثل الحساب في مقر المحافظة نايف الشريهي.

وفي مستهل اللقاء نوه سموه بالدور المهم لوسائل الإعلام وما تمثله من أداة لنشر الوعي، مؤكداً ضرورة تقديم منتج نوعي ذي قيمة مضافة يراعى فيه المصداقية ومواكبة متطلبات وسائل الإعلام الحديثة، لافتا النظر إلى أن تكلفة نشر الأخبار الخاطئة والبعد عن المصداقية والحياد عالية سواءً على الوسيلة الإعلامية أو على المجتمع.

وأشار الأمير منصور بن محمد إلى أن وسائل الإعلام تشهد تطوراً متسارعاً يستوجب مواكبته وتقديم منتجات تتلاءم مع ذلك، مؤكداً أهمية الحرص على تقديم ما يعود بالنفع على الوطن وما يخدم المنطقة ويسهم في التعريف بها وبمنجزاتها، متمنياً سموه لفريق الحساب التوفيق في أداء رسالتهم.

بعد ذلك اطلع سموه على عدد من إصدارات الفريق التي شملت تغطية تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لمشروعات تنموية في محافظة حفر الباطن، والإصدار الخاص بمناسبة اليوم الوطني.