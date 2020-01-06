الصرامي: النصر ممتنع عن الصفقات الفترة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

أوضح سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أن النادي لن يشارك في الميركاتو الشتوي الجاري لعدد من الأسباب.

وقال خلال حديثه في القنوات الرياضية السعودية أمس الأحد إن السوق محلي ضعيف ولا يُوجد به لاعب لافت للأنظار، بجانب أن السعر عالٍ للغاية، وهو ما قد يمنع النصر من التعاقد مع أحد.

واستكمل: نادي النصر إذا أراد ضم لاعبين فسيضم خمسة أو ستة وهم محمد العويس حارس الأهلي، سلمان الفرج الهلال، سالم الدوسري الهلال، عبدالله عطيف الهلال، عبدالفتاح عسيري من الأهلي، ولكنهم جميعًا موجودون مع أنديتهم حاليًا وغير متاحين.