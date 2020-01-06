فالنسيا يؤكد غياب مهاجمه عن مباراة ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

تعرض نادي فالنسيا، لضربه قوية ، عقب إصابة مهاجمه رودريغو مورينو، خلال مباراة إيبار في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، ما يرجح غيابه عن مواجهة ريال مدريد، في كأس السوبر المحلي.

ونشر النادي تقرير طبي أكد من خلاله إصابة لاعبه بالتواء في الركبة اليمنى، لكن صحيفة “ماركا”، توقعت أن يستمر غياب مورينو لحوالي 15 يوما، وهو ما يعني غيابه عن مباراة ريال مدريد المرتقبة.

وكان فاز فالنسيا (1-0) في ملعبه “ميستايا” على إيبار، السبت الماضي، قبيل مواجهة ريال مدريد، بعد غد الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، في الدور نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني، بينما ستجمع المباراة الثانية يوم الخميس، بين برشلونة، بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد.