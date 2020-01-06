رابطة ثول الخضراء تكرم شركاء النجاح

سعيد العجل(صدى):

بحضور رئيس مركز ثول الأستاذ عادل الغامدي ورئيس بلدية ثول الأستاذ سامي العمري كرمت رابطة ثول الخضراء صباح اليوم الاثنين 11 جمادى الأولى 1441هـ بمقر مركز ثول صحيفة وادي قديد على مشاركتها الرابطة في المبادرات والبرامج البيئية بثول إضافة إلى تكريم فريق بذرة الحياة التطوعي لمشاركته في مبادرة الحي المثالي ١.

حيث سلم الغامدي بمشاركة رئيس البلدية الأستاذ سامي العمري وقائد الرابطة الأستاذ أمين الجحدلي شهادات الشكر والتقدير لرئيس تحرير صحيفة” وادي قديد ” الأستاذ ناصر القريقري وقائد فريق بذرة الحياة التطوعي الأستاذ عبد الله الجحدلي وأعضاء الفريق عرفانا وامتنانا من رابطة ثول الخضراء لهم.

وكرم رئيس بلدية ثول الأستاذ سامي العمري أعضاء فريق بذرة الحياة التطوعي لمشاركتهم في مبادرة الحي المثالي ١، من جانبه توجه فريق بذرة الحياة التطوعي جزيل الشكر والامتنان لرئيس مركز ثول الأستاذ عادل الغامدي ورئيس بلدية ثول الأستاذ سامي العمري نظير ما يقدمونه للفريق من تسهيل وتذليل للصعاب مع تقديم العضوية الشرفية لهما إضافة إلى تكريم رابطة ثول الخضراء.