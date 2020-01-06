شرطة القصيم: القبض على مقيم لارتكابه جريمة قتل بحق مواطن

بريدة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.