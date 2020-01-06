استطلاع يكشف تأييد استخدام أساليب البناء الحديثة

محمد السعران(صدى):

كشف استطلاع رأي موقع “تويتر” عن تأييد نحو 67% من المشاركين لاستخدام أساليب البناء الحديثة في الإنشاءات.

وطرح حساب “هاشتاق موثوق” سؤالاً لمستخدمي منصة “تويتر” حول تأييدهم لاستخدام أساليب البناء الحديثة، مثل البريكاست وغيرها، متضمنًا وسم #بنيت_لتبني وجاءت نتيجة الاستطلاع الأخرى متنوعة بين 1.9% يرفض استخدامها، و16.5% مع الأسلوب الأرخص في البناء، بينما قال 13.9% إنهم أول مرة يسمعون عن هذه الأساليب.

وأساليب البناء الحديثة هي طريقة بناء حديثة بغرض تحويل الجهد المبذول في عملية الإنشاء من موقع البناء إلى الإعداد الخاضع للإشراف في منشأة التصنيع، كما أنها عبارة عن مجموعة من التطبيقات أو العمليات، حيث إن معظم مكونات المبنى الرئيسة أو كلها يجري تصنيعها وتجميعها في موقع منفصل عن موقع البناء، ومن ثم التجميع والتثبيت في الموقع.

والبريكاست هو أسلوب الخرسانة مسبقة الصب، وهي تصنع في المصنع وتنقل لموقع البناء وتركب، وهي دائمة وذات جودة عالية وليست شيئًا مؤقتًا يمكن فكه ونقله لمكان آخر.

أساليب البناء الحديثة تحقق العديد من الفوائد، مثل: رفع مستوى كفاءة المبنى، وتطوير القدرة على التخطيط والإنتاجية بطريقة أفضل، بالإضافة إلى خفض وقت التنفيذ وتقليل العيوب، وضبط كميات المواد المستخدمة في الإنشاءات وبالتالي تقليل الهدر، وتقليل احتمالية حدوث الحوادث في موقع الإنشاء.

ومن شأن انتشار أساليب البناء في المملكة أن يجعلها مركزًا مهمًا بالشرق الأوسط، كما سيوفر كوادر وطنية قادرة على الصناعة والابتكار والتصدير لمختلف دول المنطقة.