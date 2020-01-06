سائق أجرة هتك عرض أوروبية يُبرر فعلته: «أردت إسعادها»

أبوظبي(صدى):

هتك سائق أجرة في دبي عرض راكبة أوروبية وذلك عندما كان يقوم بإيصالها إلى مقر سكنها .

وبرر السائق المتهم هتكه لعرض الأوروبية بأنه أراد إسعادها، بينما اتهمته المحكمةبهتك عرض الراكبة بعد أن غافلها وهي نائمة على مقعد السيارة في وقت متأخر من الليل، واستطال بيديه إليها بعد أن فصل أسلاك الكاميرا الخاصة بقمرة المركبة.

، وتوجه إلى طريق مظلم كان خاليا من المارة والإضاءة، قبل أن تستيقظ المجني عليها وتصرخ في وجهه مستنكرة فعلته الدنيئة“.

وأوضحت المحكمة أن السائق حاول استعطاف الراكبة، راجيا منها عدم إبلاغ الشرطة، إلا أنها رفضت ذلك بالرغم من أنه أخبرها أن بإمكانه إبلاغ الشرطة عنها بعد أن ادعى لها بأنها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية.