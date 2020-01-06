استمرار السعال لأكثر من أسبوعين ينذر بخطر الإصابة بأمراض خطيرة

أميرة خالد(صدى):

كشف المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، إن السعال قد يكون بسبب الإصابة بعدد من الأمراض والتي قد يكون من بينها أمراض خطيرة .

والسعال يُصيب المصابين بنزلة البرد والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والانسداد الرئوي المزمن وأورام الرئة كسرطان الرئة.

وأكد المركز على أهمية استشارة الطبيب عند استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الحمى والرجفة وخفقان القلب، وضيق التنفس والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال.