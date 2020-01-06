حارس عقار يقتل عشيق زوجته بعد رؤيتهما يمارسان الجنس معًا

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على حارس عقار قتل صيدلي؛ كان يمارس علاقة محرمة مع زوجته .

وقالت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم نفذ جريمته انتقاما من المجني عليه، بعد أن شاهد مقطع فيديو مدته 3 دقائق يظهر فيه المجني عليه، وهو يمارس الجنس مع زوجته.

والغريب في الأمر أن الزوجة سهلت لزوجها أمر قتل عشيقها الصيدلي حيث ساعدته على دخول الشقة.

وقال حارس العقار المتهم في أقواله: شفت فيديو ليه وكان نايم مع مراتي بيعاشرها وبيصورها فيديوهات جنسية، لما واجهتها اعترفت، قررت أقتله، وطلبت منها تروحله الشقة على أساس إن هما هيعملوا علاقة وتخليه يخلع هدومه وتيجي تفتح ليا الباب، وده اللي حصل، دخلت قتلته في أوضة النوم ” .