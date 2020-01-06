بعد حادث نانسي عجرم.. فنانة لبنانية أخرى تتعرض للسرقة 

وكالات(صدى):

بعد واقعة حادث نانسي عجرم ، تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، صباح اليوم الإثنين، لعملية سرقة، بعدما هاجم مجهول سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.

وفي التفاصيل ، روت الفنانة اللبنانية، أنها لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردها، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلها، وقطع عليها الطريق من الجهة المقابلة، وترجل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها وفتح الباب، وناداها باسمها طالبا منها الخروج من السيارة، عندها تمكنت من إخراج ابنها واختبأت ثم اتصلت بعائلتها.

واستطردت ” مطر ” أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركا السيارة، قائلة:”لهجة السارق مجهول الهوية ربما سوري الجنسية” حسبما وصفت.