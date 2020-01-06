ديمبلي يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

حدد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي وجهته المقبلة بعد الرحيل عن ملعب برشلونة في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن اللاعب الدولي الفرنسي قد اختار بالفعل وجهته المقبلة، وذلك عن طريق “لايك” لأحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام “.

وأعجب الحساب الرسمي لديمبلي بصورة على إنستجرام يرتدي خلالها قميص نادي ليفربول، وهو يتواجد جنباً إلى جنب مع الظهير الأيمن، ترينت أكسندر أرنولد.

هذا الإعجاب دفع جماهير ليفربول إلى قمة السعادة، نظراً لرغبتهم في الحصول على لاعب بروسيا دورتموند السابق.