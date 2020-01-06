فوز العتيبي تخسر مهرها بعد المضاربة في البورصة

أميرة خالد(صدى):

قالت الناشطة فوز العتيبي إنها خسرت قيمة مهرها الذي دفعه لها زوجها، والذي بلغ 100 ألف ريال سعودي، على خلفية قيامها بالمضاربة على أحد الأسهم بالبورصة وسرعان ما خسرت أموالها.

وغردت عبر ” تويتر ” قائلة : ‏حطيت مهري اللي اشغلتوني فيه بارامكو وخسرت اهب ياعيونكم “.

واستنكر الجمهور اتهمامها للمتابعين بالحسد وأنهم سبب خسارتها لمهرها.