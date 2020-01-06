تدخل جراحي ناجح مع حالة مصاب بكسر حاد في الفقرات بحفرالباطن

محمد السعران(صدى):

-بفضل الله- تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء عمليتين لمريض أربعيني تعرض لإصابة حادة أدت إلى كسر متخلخل بين الفقرة القطنية السابعة والأولى وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية تبين أنه كان يعاني من إنزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الخامسة والسادسة سببت له ضغطاً على أعصاب الحبل الشوكي حيث سارع الفريق الطبي المختص بإجراء تدخل جراحي ناجح أستمر لمدة ساعتين.

تم من خلاله تثبيت الكسر والخلع بواسطة إزالة الغضروف مابين الفقرات السابعة والأولى مع دمج الفقرات بدعامة غضروفية وتثبيته ببراغي وشرائح معدنية وأجريت العملية الثانية عن طريق إزالة الغضروف مابين الفقرة الخامسة والسادسة ودمج الفقرات بدعامة غضروفية مع تثبيته بشرائح وبراغي معدنية حيث تكللت العمليتين بالنجاح وغادر المريض وهو يتمتع بحالة صحية جيدة ولله الحمد .