إصابات في حادث تصادم مركبتين بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت محافظة الطائف، اليوم الأثنين، حادث اصطدام مركبتين في القريع بني مالك.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأكد على أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.شهدت محافظة الطائف، اليوم الأثنين، حادث اصطدام مركبتين في القريع بني مالك.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأكد على أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.