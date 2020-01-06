مشاعل الشحي وزوجها يتخذان قرار غير متوقع!

أميرة خالد(صدى):

أعلن الثنائي الشهير على انستجرام الفنانة مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس عن اتخاذ قرار حاسم بشأن عدم نشر حياتهما الخاصة مثل ما كان يحدث مسبقًا.

وكشف أحمد خميس أن هذا القرار يأتي على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور إليهما .

وقال خميس على ” انستجرام “: إننا أخذنا قرارًا وبعون الله بنفذه وهو أن نحتفظ بحياتنا الشخصية لنفسنا وما نشاركها بالصورة اللي تعودتوا عليها.

وأضاف: نعم نحن وبطيب نية كنا نشارككم تفاصيل حياتنا ولكن للأسف كثرة الكلام السلبي والتجريح كان بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال أكثر من مرة وهذا اللي نقول عنه: كلام الناس يخرب البيوت.

وتابع : لأننا نخطط لبناء أسرة فالأفضل فعلا أن نحتفظ بخصوصية حياتنا الشخصية! ولأن محبتكم مهمة لنا كثير ولأن فعلا ما يقدر الإنسان يعيش في وسط كره وكلام تجريح ونقد، فقررنا هالشي مو ضعف أو تراجع وإنما احترامًا للجميع.