لحظة اقتحام اللص منزل نانسي عجرم (فيديو)

بيروت(صدى):

كشف الإعلامي اللبناني سعيد الحريري عن فيديو للحظة السطو المسلح على منزل نانسي عجرم والذي وثقته كاميرات المراقبة.

وأوضح الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم أنه وقعت مواجهة بينه وبين السارق في قاعة المعيشة بالمنزل، بينما كانت “عجرم”؛ مع بناتها في الغرفة، وفي تلك اللحظة رفع السارق مسدسه واحتمى “الهاشم”؛ بكرسي، وأخرج من جيبه النقود كي يمنحها للص، الذي رفض، وبعدها تحرّك “الهاشم”؛ إلى غرفة أخرى.

يذكر أن منزل نانسي عجرم؛ قد تعرّض للاقتحام فجر يوم الأحد، من قِبل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى؛ مواليد عام 1989؛ حيث تمكّن من الدخول ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم؛ وهو الأمر الذي انتهى بمقتله بعد قيام زوج الفنانة بإطلاق الرصاص عليه.