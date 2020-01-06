فيديو يثير السخرية لكيفية نقل جثمان قاسم سليماني إلى إيران

وكالات(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل الطائرة التي نُقل فيها جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، من بغداد إلى طهران.

وكشف مقطع الفيديو، توابيت بداخلها جثمانا سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقياديون آخرون.

وحسب ما ظهر في الفيديو، وضعت التوابيت على مقاعد الركاب، فيما لفت بالعلم الإيراني، باستثناء تابوت المهندس، الذي لُف بالعلم العراقي، ووضع على كل واحد من التوابيت صورة لصاحب الجثمان واسمه.

وأثار مقطع الفيديو سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي وضعت بها التوابيت على مقاعد الركاب.