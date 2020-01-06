سان جيرمان يُفسد صفقة الريال الدفاعية

نواف السالم(صدى):

اشتد الصراع بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فيما يتعلق بصفقة كيليان مبابي.

ويسعى الريال لخطف المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن إدارة النادي الملكي تضع مبابي على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم.

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أن مسؤولي باريس سان جيرمان يحاولون الضغط على ريال مدريد من ناحية أخرى في سوق الانتقالات، بخطة تستهدف ضرب صفقة دفاعية يرغب الميرينغي في إبرامها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات جادة مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2020.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد ترى أن كوليبالي يستطيع خلافة القائد سيرجيو راموس في دفاعات النادي الملكي، خاصة أن عقد راموس ينتهي في صيف 2021، حيث يعيش راموس حاليا مرحلته الأخيرة في الملاعب، كونه وصل إلى 33 عاما.