أصالة تعلن رسميا انفصالها عن زوجها بعد زواج 14 عاما

دمشق(صدى):

قالت الفنانة السورية أصالة نصري اليوم الاثنين إنها انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام أكثر من 14 عام.

جاء ذلك في منشور لإصالة على صفحتها الرسمية في إنستجرام كتبت فيه: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي”.

وأضافت: “أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.