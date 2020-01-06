بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح: الجن لهم القدرة على سرقة الأموال وإخفائها

نايف السالم(صدى):

تحدث أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح؛ عن قدرة الجن على السطو على الأموال وسرقتها وأخذها، وذلك رداً على سؤال امرأة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”.

وقال المصلح أن الجن قد يكون لهم تسلّط على أموال الناس ومصالحهم بأنواع من التسلط ولذلك الشيطان قال “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِۚ” والنبي ﷺ يقول: “إِن الشَّيْطَانَ يَحضرُ أَحدَكُم في شَأْنِهِ كله”.

وأضاف أن عالم الجن عالم غيبي ولهم من القدرات والتصرفات ما يخرج عن مألوف الناس وقدرتهم، بالتالي الشيطان وهم مردة الجن من إبليس وذريته قد يكون لهم تسلّط على أموال الناس بأخذها أو إخفائها أو نقصها ونحو ذلك.

وكانت المرأة قالت في سؤالها أنها شكت بأنها تعرّضت لنقصٍ في مالها بعد تحذير أقاربها لها بأن الجن يسرقون الأموال بينما هي تنفي وقوع ذلك متسائلة عن حقيقة سرقة الجن أموال الناس؟، ليجيبها الشيخ بقدرته حقاً على إخفاء الأموال.