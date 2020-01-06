النفط يعاود الصعود مع تراشق إيران وترامب بالتهديدات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل،مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 بالمئة بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ ابريل نيسان.