«البنوك السعودية» توضح تبعات التعثر في سداد القروض المالية

علي القحطاني(صدى):

يتعثر البعض في سداد أقساط القروض نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في الوضع المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط.

ويترتب على هذه التعثر العديد من التبعات بحسب ما أوضحه موقع “البنوك السعودية” يأتي أبرزها، صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، وتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل وفق النظام.

كما قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونا بضمان، إضافة إلى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.