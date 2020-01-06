أزمات تواجه برشلونة بعد نهاية جولة الذهاب في الليغا

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” ماركا “ عن أزمات تواجه نادي برشلونة بعد نهاية مرحلة الذهاب وفوزه باللقب الشرفي بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد.

والأزمة الأولى هي الهشاشة الدفاعية ؛ حيث استقبلت شباك برشلونة في 19 لقاء 23 هدفا وهو أسوأ دفاع له منذ موسم 2003-2004 واستقبل الفريق ضعف ما تلقاه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أبرز دفاعات الليغا، بـ12 هدفا وأكثر مما تلقته دفاعات فرق أتلتيك بلباو (13 هدفا) وإشبيلية (19 هدفا) وخيتافي (20 هدفا) ونفس ما تلقاه بلد الوليد.

كما يحقق البرسا نتائج سيئة خارج ” كامب نو” حيث حصل على 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد أمام ريال مدريد، لكنه خارج ملعبه في 10 لقاءات حصل على نصف النقاط الممكنة 15 من أصل 30، محققا 4 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، دون أن يزور ملاعب فرق قوية باستثناء ”واندا ميتروبوليتانو“، معقل أتلتيكو مدريد، حيث حقق 3 نقاط.

كما يوجه البرسا أزمة وسط الميدان؛ حيث لم يستقر المدرب إيرنستو فالفيردي على ثلاثي قار فالكرواتي إيفان راكيتيتش تحول من لاعب غير مرغوب فيه لأساسي والبرازيلي أرثر ميلو تلقى عدة إصابات وتراجع مستواه وتقلص دور سيرجيو بوسيكيتس لصالح فرانكي دي يونغ، الذي تثار الشكوك بشأن تراجع مستواه.

ومن بين الأزمات التي تواجه البرسا أنه حقق 40 نقطة في مرحلة الذهاب وهي الأسوء منذ برشلونة ريكارد 2007-2008 وخلالها فقدوا الدوري لصالح ريال مدريد، الذي كان يدربه الألماني شوستر.

ويعتبر الاعتماد على الثلاثي ميسي وسواريز وغريزمان من المشكلات التي تواجه البرسا؛ حيث سجل برشلونة في النصف الأول من الموسم 49 هدفا منها 31 للثلاثي ميسي (13 هدفا) ولويس سواريز (11 هدفا) وأنطوان غريزمان (7 أهداف).

ورغم تفوق الثلاثي الكبير في برشلونة لكنهم مثل الفريق أقوياء في الكامب نو وضعفاء خارجه، ويبقى اعتماد الفريق على الثلاثي وحده مشكلة في برشلونة لكون خلفهم لا وجود لهدافين في الفريق.