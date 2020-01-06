قيادي بالحرس الثوري: قتل ترامب غير كافِ.. والثأر لسليماني سيكون بإزالة أمريكا
استمرارا للتباكي على الهالك قاسم سليماني، خرج قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، اليوم الاثنين، مصرحا بأن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يكون كافيا للانتقام.
وقال حاجي زاده أثناء مراسم تشييع سليماني في طهران، إن الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل.
وأضاف: الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق أربعة صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني.
يذكر أن علي خامنئي أدى، صباح الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان قتلى الغارة الأمريكية.
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ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
يامنافق يامجوسي لعنك الله احسن ان الكلام هذا طالع من مؤخرتك
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4689 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم اهلكهم وشتت شملهم والحقهم
بقاسمهم المجرم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 15 دقيقة
من يريد أن ينتقم ويأخذ بالثأر…لا يتحدث ينتظر الوقت المناسب للاجهاز على خصمه.
هذا التهديدات الإيرانية على مدار الساعة منذ ان قتل سليماني…ليست أكثر..من الصرخة المعروفة
(( الموت لأمريكا الموت لإسرائيل )) عمرها 40 عام
والمضحك ان الحوثي يردد هذه الصرخة المستوردة من إيران.والقات يتناثر من فمه المعفن 😷