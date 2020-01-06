توزيعات أرامكو السنوية المضمونة تتجاوز 4% لأول مرة

علي القحطاني(صدى):

شهد سهم أرامكو في تداولات أمس الأحد، ملامسته لمستوى 34.5 ريال، وهو ما انعكس عنه ارتفاع نسبة توزيعات أرامكو السنوية المضمونة لخمس سنوات لتتجاوز أول مرة 4% من سعر السهم، وهو أعلى من متوسط عوائد سوق الأسهم السعودية.

وأغلق سهم أرامكو بنهاية فترة تداولاته عند مستوى 34.55 ريال؛حيث أكد اقتصاديون أن الأسعار الحالية للسهم فرصة للمستثمرين، إذ إن توزيعات السهم المضمونة تتجاوز قيمتها 4% من الأسعار الحالية للسهم، خاصة أن التوزيعات مضمونة لـ 5 سنوات.

ويرى الاقتصاديون أن سعر السهم الحالي جاذب للمستثمرين، حيث أنه خلال جلسات الأسبوع الماضي وما قبله ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب من 0.16% إلى 0.19%، بما يعادل شراءهم قرابة 60 مليون سهم، لترتفع ملكيتهم في الأسهم إلى 380 مليون سهم.