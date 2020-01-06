منها نزيف الأنف المتكرر .. أعراض تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال

أميرة خالد(صدى):

توصلت الجمعية الألمانية للطب الباطني، إلى وجود العديد من الأعراض الدالة على التهاب الطحال.

ومن هذه الأعراض، تضخّم الطحال مع إمكانية تحسسه، بالإضافة إلى شحوب الوجه بسبب فقر الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى، ونزيف الأنف المتكرر، والحمى، والشعور العام بالتعب والإعياء.

وأشارت إلى أن الْتهاب الطحال يرجع لأسباب عدة؛ منها العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة؛ كالروماتيزم، وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي، وفقر دم حوض البحر المتوسط، أو تليّف الكبد، أو ورم الغدد اللمفاوية.

وتستخدم المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، في علاج التهاب الطحال، وقد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل في بعض الحالات.