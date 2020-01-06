بسمة بوسيل توضح حقيقة منعها تامر حسني من التمثيل مع مي عز الدين

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني حقيقة منعها لزوجها من التمثيل مع مي عز الدين في فيلم ” مش أنا “.

وقالت إن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يمت للواقع بصلة، وعار تماما عن الصحة، مضيفة: “والله مليش دعوة بيدخلوني في الحوارات ديه ليه.. مليش دعوة بالكلام ده خالص.. الخبر ده حد طلعه والكل شيروا بعدها”.

وتابعت: ” أساسا هما كانوا بيتكلموا على فيلم تاني خالص والناس مفهمتش.. وللأسف دلوقتي بقينا في زمن الحاجة الوحشة تنتشر بسرعة والحلوة مايشوفهاش.. ومي فنانة كبيرة وإن شاء الله لسه هيعملوا أفلام مع بعض كتيرة ” .