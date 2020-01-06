الوصول لاتفاق نهائي لاستقدام العمالة الإندونيسية بتكلفة 1500 ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن اتجاه لتولي شركات تأجير استقدام العمالة المنزلية مسؤولية استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية، وذلك وفق اتفاقية وقعت بين الجانبين السعودي والإندونيسي.

وأوضحت المصادر بحسب ما جاء في برنامج “اتجاهات” أن شركات الاستقدام التي اتُفق معها ستتولى كل شيء يتعلق بالعمالة المنزلية الاندونيسية من رواتب واستقدام وإقامة ونفقات وتأمين.

وأضافت أن راتب العاملة سيتراوح م بين 1500 إلى 1800 ريال، لافتة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريباً بعد الإعلان عن أسماء هذه الشركات.