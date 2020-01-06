الوصول لاتفاق نهائي لاستقدام العمالة الإندونيسية بتكلفة 1500 ريال
كشفت مصادر عن اتجاه لتولي شركات تأجير استقدام العمالة المنزلية مسؤولية استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية، وذلك وفق اتفاقية وقعت بين الجانبين السعودي والإندونيسي.
وأوضحت المصادر بحسب ما جاء في برنامج “اتجاهات” أن شركات الاستقدام التي اتُفق معها ستتولى كل شيء يتعلق بالعمالة المنزلية الاندونيسية من رواتب واستقدام وإقامة ونفقات وتأمين.
وأضافت أن راتب العاملة سيتراوح م بين 1500 إلى 1800 ريال، لافتة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريباً بعد الإعلان عن أسماء هذه الشركات.
#نادين_البدير تعلن خبر سار من مصدر مسؤول حصريا لـ #اتجاهات:
شركات "التأجير" سوف تتولى كل شيء، وسيكون راتب العاملة المنزلية في حدود 1500 ريال..@nadinealbdear pic.twitter.com/e9URj1YxlW
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) January 5, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90539 ] نشر منذ 10 دقائق
1500 ريال ولا تحلم فيها في بلادها ..
.. ليش هاالمبلغ المرتفع .. جايبها تشتغل في بيتي ساكنه محفوله مكفوله ، والا جايبها اشغلها في شركه …؟؟