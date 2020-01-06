تعرف على تأثير استعمال ناقل السرعة بشكل خاطئ على سيارتك

أميرة خالد(صدى):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن استعمال ناقل السرعة بطريقة خاطئة، لا يقتصر ضرره على ناقل الحركة فحسب، بل قد يضر بالمحرك أيضا، نظراً لأن أجزاء التروس تتعرض للتحميل الشديد، وقد يؤدي تكرار هذه العملية إلى تآكل مبكر لحلقات المزامنة أو عناصر الإحكام أو حتى محمل الإبرة.

وأوضحت أنه إذا قام قائد السيارة بالنقل إلى حركة “تعشيق” منخفضة جدا، على سبيل المثال عند الانتقال بطريق الخطأ من التعشيقة الرابعة إلى الأولى، فإن المحرك سوف ينقل سرعة الدوران العالية من التعشيقة العالية إلى التعشيقة الأقل، وهو ما يعمل على كبح السيارة بقوة، ويعني هذا وصول عدد اللفات إلى أقصى حد ممكن.

وأشارت إلى أن هذا الخطأ لا يضر بناقل الحركة فحسب، بل بالمحرك أيضا، وذلك لأن عدد اللفات العالي جدا يؤدي إلى تحرك المكابس بسرعة أكبر لا تتوافق مع فتح وإغلاق الصمامات، وعند اصطدام المكابس بقوة مع الصمامات فيمكنها ثني المكبس أو كسره، فضلا عن انثناء ذراع التوصيل كنتيجة شائعة في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن أضرار “التعشيق” الخاطئ على ناقل الحركة اليدوي فحسب، بل تشمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي أيضا، فبعض قائدي السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يقومون بالنقل من الوضع D إلى الوضع R بسرعة كبيرة عند المناورة حتى يتمكنوا من الرجوع للخلف بسرعة، وتؤدي هذه العملية غير الصحيحة حتما إلى زيادة تآكل مكونات ناقل الحركة.