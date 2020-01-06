أضرار حوادث المركبات تصل إلى مليار ريال بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف صالح الزويد؛ المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، إن قيمة إجمالي تقديرات أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض في 2019 بلغت 2.272 مليار ريال لأكثر من 300 ألف حادث .

وأضاف ” الزويد ” في تصريحات صحفية أن قيم التقديرات قد لا تعكس القيمة المدفوعة كتعويضات من قبل شركات التأمين للمتضررين من هذه الحوادث.

وأضاف أن الآلية المتبعة للتعويضات عبر مراكز “تقدير” التابعة للهيئة تخضع لضوابط تمكن المتضررين من إعادة عملية التقدير أو اللجوء للمحاكم في بعض الحالات.

وولفت إلى أنه خلال العامين 2018؛ 2019 تم تقدير أكثر من 600 ألف مركبة عبر خمسة مراكز في مدينة الرياض، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها لـنحو 30 ألف مستفيد شهريا.

وعن نسبة الحوادث للمركبات التالفة خلال عام 2019 قال إنها بلغت 60.300 مركبة تالفة بشكل كلي شكلت 10%من الإجمالي، فيما بلغ عدد الحوادث البسيطة 379890 حادثا بسيطا تمثل 63 %، وعدد الحوادث المتوسطة 162810 حوادث متوسطة تمثل 27 %من الإجمالي.

وأكد على أنه من حق المستفيدين تقديم اعتراض على تقديرات مراكز تقييم أضرار الحوادث.

وقال إن الهيئة تلقت 3644 حالة اعتراض من 300 ألف حالة خلال العام الجاري 2019 تمثل 1 % من الإجمالي، فيما بلغ معدل رضا المستفيدين عن خدمات تقدير مراكز تقدير أضرار المركبات 78 في المائة.