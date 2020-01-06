خليفة قاسم سليماني: سنطرد أمريكا ونواصل مسيرتنا

طهران(صدى):

واصل القائد الجديد لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خليفة الإرهابي قاسم سليماني تهديداته لأمريكا بعد مقتل ” سليماني ” في ضربة جوية.

وأكد إسماعيل قاآني على أنه سيسعى لطرد الولايات المتحدة من المنطقة بعد مقتل قائد الفيلق قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن إسماعيل قاآني قوله قبيل جنازة سليماني في طهران: ” نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بالقوة ذاتها.. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة “ .