توقعات بتعمق «الباردة» بالرياض وحائل «تحت الصفر»

الرياض(صدى):

كشفت توقعات جوية عن تعمق الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا، والأشد برودة؛ في الساعات القادمة على أجواء شمال وسط المملكة.

وتؤدي الكتلة الباردة إلى خفض درجات الحرارة بشكل كبير؛ بحيث تكون دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة في مدينة حائل إلى ما دون الصفر المئوي؛ بحيث تسود أجواء قارسة البرودة بشكل عام.

و تسجل حائل درجات حرارة متدنية بشكل لافت مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين، تكون في حدود واحدة تحت الصفر، مع توقعات بتشكل الصقيع وحدوث التجمد، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلًا بالتأثير على المنطقة حتى نهاية الأسبوع.

وستتأثر الرياض بشكل كبير بالكتلة الهوائية الباردة؛ إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض ليلة الأحد/الاثنين لتسجل 7 درجات مئوية فقط؛ في حين لن تتجاوز الـ14 درجة مئوية نهار الاثنين.