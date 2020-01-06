بالصور.. ضبط 800 طن منتجات غذائية فاسدة بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والضوء عن ضبط 800 طن و111 ألف لتر من منتجات غذائية مخالفة، في إطار حملاتها على مصانع أغذية ومياه في محافظة جدة.

وشهدت الحملة التفتيشية تسجيل مخالفات في 18 منشأة غذائية، وجرى إغلاق 4 منها وحجز أكثر من 12 ألف عبوة مشروب غازي فارغة.

وجاءت المخالفات متنوعة ما بين حفظ منتجات غذائية في درجة حرارة غير مناسبة، وتداول منتجات منتهية الصلاحية، وعدم كتابة التحذير الخاص بالألوان، وتغيير تاريخ الصلاحية، ووجود مواد أولية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.

واتخذت الهيئة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.