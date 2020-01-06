المتحدث باسم النصر: «أقولها بالفم المليان مبروك للهلال على العالمية»

نواف السالم(صدى):

قال سعود الصرامي المتحدث باسم النصر، إنه يتم التعامل مع الهلال بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية:بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، تحدث لي بعض الإعلاميين، عن عدم مباركة نادي النصر للهلال بالفوز، قلت لهم المعاملة بالمثل.

وتابع :ياسر القحطاني بارك للنصر بعد الفوز بكأس السوبر، الأمير الوليد بن طلال بارك للنصر وكافأه بمليون ريال، والأمير عبد الرحمن بن مساعد أحد أهم الداعمين للهلال بارك للنصر.

واستكمل: المعاملة بالمثل، أنا بصفتي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أقولها بالفم المليان وبكل تجرد (ألف مبروك للهلال الوصول للعالمية والفوز بكأس آسيا وتقديم مستويات رائعة في المونديال الأخير)، اليوم فيه تنافس شديد جدا سواء داخل الملعب بين النصر أو الهلال ولكن لا يمانع هذا مباركتنا لهم.