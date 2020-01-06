سيدة تقتل طفلة زوجها بوضعها داخل خزان صرف صحي

القاهرة(صدى):

تجردت سيدة مصرية من إنسانيتها، بقتل ابنة زوجها بطريقة بشعة، عبر وضعها داخل خزان صرف صحي حتى لفظت أنفاسها.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من والد الطفلة، يفيد بعثوره على جثة ابنته البالغة من العمر سنتين، في خزان صرف صحي بجوار مسكنه.

وبالتحقيق تبين أن زوجة الأب هي وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام منها لقيام والد الطفلة بدفع 800 جنيه شهريا لطليقته، نظير حضانتها.

وعقدت الزوجة العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.