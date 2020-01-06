طفل ينتحر شنقًا للحاق بأبيه المتوفى!
أقدم طالب مصري بالصف الثالث الإعدادي، على الانتحار شنقا، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية بعد وفاة والده.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا بالعثور على طفل 15 عاما، مشنوق داخل غرفته، وبالفحص تبين وجود رسالة تبين أنه أقدم على الانتحار بسب حزنة الشديد على وفاة والده.
وبينت التحريات، أن الطفل المنتحر هو الابن الوحيد للأسرة، وأوصى في رسالته أهله بحسن معاملة والدته من بعده، وأنه سينتحر حزنا على والده لشدة حبه وتعلقه به وعدم تحمله الدنيا دونه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90523 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 57 دقيقة
البقاء لله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53342 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليش كده يابابا
فيصل[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 6 دقائق
خلاص
عمو اورني
اخر مره ومش ح اعملها والنبي تاني