الناقد توفيق الخليفة يصطحب ابنه للاستديو بعد ذهاب والدته لمناسبة

ماجد محمد(صدى):

اضطر الناقد الرياضي توفيق الخليفة، إلى اصطحاب ابنه على الهواء مباشرة، خلال حديثه لبرنامج صدى الملاعب.

وتفاجأ مقدم البرنامج مصطفى الآغا، خلال استضافته للناقد الرياضي بالأمر.

وكان الآغا لاحظ تشتت انتباه الخليفة، وسأله عن السبب، فاستدعى نجله وكشف أنه اصطحبه معه لذهاب والدته إلى إحدى المناسبات.