الناقد توفيق الخليفة يصطحب ابنه للاستديو بعد ذهاب والدته لمناسبة
اضطر الناقد الرياضي توفيق الخليفة، إلى اصطحاب ابنه على الهواء مباشرة، خلال حديثه لبرنامج صدى الملاعب.
وتفاجأ مقدم البرنامج مصطفى الآغا، خلال استضافته للناقد الرياضي بالأمر.
وكان الآغا لاحظ تشتت انتباه الخليفة، وسأله عن السبب، فاستدعى نجله وكشف أنه اصطحبه معه لذهاب والدته إلى إحدى المناسبات.
الآغا يسأل ضيفه عن سبب عدم انتباهه خلال الحلقة ليكتشف مفاجأة#صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/OGEwXfuBCq
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 5, 2020
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