بالفيديو: في أول ظهور لها..ابنة قاسم سليماني تدعو نصر الله للانتقام لأبيها!

طهران(صدى):

وجهت ابنة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي الهالك قاسم سليماني، في أول ظهور لها عبر التلفزيون، رسالة للأمين العام لحزب الله الإرهابي سيد حسن نصر الله بالانتقام لوالدها.

وأكدت ابنة سليماني وتدعى زينب، أن حسن نصر الله سوف ينتقم لدماء والدها الذي اغتالته الولايات المتحدة، قائلة: السلام عليك عمنا العزيز سيد حسن نصر الله الذى أعلم أنه سوف ينتقم لدماء والدي.

ووجهت زينب سليماني حديثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: لم تكن مثل والدي، لهذا السبب استهدفته بصاروخ ولو كنت تمتلك الشجاعة لواجهته وجها لوجه.

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