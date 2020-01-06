مشهد مؤلم من برلمان عربي..أعضاء عراقيون يهتفون للإرهابي قاسم سليماني

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، مشهدا مؤلما من داخل البرلمان العراقي، حيث أظهر عدد من أعضاءه ممن يمثلون أحزاباً تابعة لإيران يهتفون للهالك الإرهابي قاسم سليماني.

وكان البرلمان العراقي، قد دعا، أمس الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل سليماني.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، في بيان: بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البرلمان العراقي إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

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