قصة سيارة قصر القشلة..أول مركبة يحتجزها الأمن للتهريب

علي العنزي(صدى):

روى رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن دهيم الرشيدي، قصة السيارة القديمة التي تقف في مدخل قصر القشلة الأثري.

وأوضح الرشيدي، أن السيارة تحمل لوحة برقم (5 المحايدة)، وهي مستخرجة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين المملكة والكويت وتسمى الآن الوفرة.

وأشار إلى أنه تم احتجازها في قصر القشلة حيث كان ثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار.

وتم احتجازها مع قائدها لمخالفته الأنظمة، بعد قيامه بتهريب التبغ السجائر من الكويت إلى حائل، في وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ.

ويعد قصر القشلة من أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين في الجزيرة العربية، وأمر ببنائه الملك المؤسس عبدالعزيز 1940، مع توحيد البلاد، كثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار لأهل حائل.