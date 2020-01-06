بعد واقعة اللص..نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى إثر مروره بأزمة نفسية

بيروت(صدى):

على خلفية قتل زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للص حاول سرقة منزلهم، كشفت مصادر عن نقل الدكتور فادي الهاشم، إلى أحد المستشفيات في لبنان، بعد مروره بأزمة نفسية حادة، عقب الواقعة.

وبينت المصادر أنه عقب حجز الهاشم لإجراء التحقيق معه، تبين مروره بأزمة نفسية وعدم قدرته على استكمال التحقيق، فقرر قاضي التحقيق نقله إلى المستشفى لضمان تلقيه الرعاية الكاملة.

ومن المتوقع أن يمكث زوج نانسي عجرم في المستشفى حتى الثلاثاء، ثم يغادرها لاستكمال التحقيق معه.

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