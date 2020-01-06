تفاصيل محاكمة «السفاح المقنع» بالجوف

علي العنزي(صدى):

قررت محكمة الاستئناف في الجوف، تأييد حكما بقتل وصلب مواطن عرف باسم «السفاح المقنع» ، وذلك بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من عمليات سطو مسلح وتنفيذ عشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، وإطلاق النار على دوريات الأمن، وإصابة اثنين من رجال الأمن، ومقتل مقيم سوداني متأثرا بجراحه، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته.

وقررت لجنة مكونة من 3 قضاة معاقبة المدان بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، قبل أن تصادق عليه محكمة الاستئناف ويصبح نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه.

يذكر أن الجاني نفذ ما يزيد عن 90 عملية سطو مسلح أدين فيها خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة وتنفيذ عمليات إجرامية في مناطق ومدن عدة.